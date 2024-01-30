 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Operasyonunda Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Ele Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Operasyonunda Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Ele Geçirdi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde yürüttükleri kaçakçılık operasyonlarında 540 adet kaçak sigara ve 110 adet elektronik sigara ele geçirdi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlara teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Operasyonunda Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Ele Geçirdi
30.01.2024 - 10:18,
Abone Ol

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde yürüttükleri kaçakçılık operasyonlarında kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen operasyonlar sonucunda, 54 karton içinde toplam 540 adet kaçak sigara ve 110 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adli makamlara teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Operasyonunda Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Ele Geçirdi - Son Dakika


10:06
CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06
Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05
Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53
Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38
İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34
Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:55
İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu

Son Dakika
10:06 CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06 Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05 Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53 Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38 İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34 Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:54 Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı
08:55 İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu
08:51 Kilise saldırısında kullanılan silahın parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 10:34:27. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Operasyonunda Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Ele Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement