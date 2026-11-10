Hatay Erzin\'de samanlıkta çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı, soğutma yapıldı

Hatay Erzin'de samanlıkta çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı, soğutma yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Erzin'de Bahçelievler Mahallesi'ndeki samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere koordineli şekilde müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı; samanlık zarar gördü ve bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı ve koordineli şekilde müdahale etti.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında samanlık zarar gördü.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?