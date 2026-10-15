Hatay Erzin'de TOFAŞ marka otomobil yangında kullanılmaz hale geldi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Erzin ilçesinde TOFAŞ marka bir otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, olay yerinde soğutma çalışması yapıldı ve çevrede emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde alevlere teslim olan TOFAŞ marka otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Erzin ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. TOFAŞ marka otomobilde yangın çıktığının bildirilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınırken otomobil kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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