Hatay Hassa'da sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı, 3 kişi yaralandı
Hatay'ın Hassa ilçesinde sepetli motosikletin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da sepetli motosikletin uçurumdan yuvarlanmasıyla yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, kayalık alanda uçuruma yuvarlandı. Kazada motosiklette bulunan; U.Ç., S.Ç. ve M.A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay Hassa'da sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
Sizin düşünceleriniz neler ?