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HATAY (İHA) – Hatay'ın Antakya ilçesinde yıldırım düşen ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Akşam saatlerinde bölgede etkili olan yağış esnasında ağaçlık alana yıldırım düştü. Çıkan yangın kısa sürede ağaçlık alana yayıldı. Yangını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havanın fırtınalı olması itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesini zorlaştırırken çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı ağaçlık alanda zarar gördü. - HATAY