Zeytinlikte Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangını itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Arsuz ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından sonra zeytinlik alanın bir kısmı zarar gördü. - HATAY