Hatay\'ın Belen İlçesi\'nde Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Hatay'ın Belen İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Belen İlçesi Sarımazı Mahallesi otoyolda meydana geldi. Tır otoyolda yan yatarak kazaya neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Belen ve İskenderun İtfaiye istasyonu ekipleri intikal etti. Yaralı tır sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kurtarılan şoför, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. - HATAY