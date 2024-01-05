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Hatay'ın Belen İlçesi'nde Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Hatay'ın Belen İlçesi'nde Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Hatay'ın Belen İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Belen İlçesi Sarımazı Mahallesi otoyolda meydana geldi. Bir tırın yan yatarak neden olduğu kazada, tır sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay\'ın Belen İlçesi\'nde Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı
05.01.2024 - 09:59,
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Hatay'ın Belen İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Belen İlçesi Sarımazı Mahallesi otoyolda meydana geldi. Tır otoyolda yan yatarak kazaya neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Belen ve İskenderun İtfaiye istasyonu ekipleri intikal etti. Yaralı tır sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kurtarılan şoför, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Belen İlçesi'nde Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika


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