Hatay\'ın Defne ilçesinde çıkan bahçe yangını söndürüldü

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Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan bahçe yangınını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde bir bahçede yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören bahçe sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Çıkan yangından dolayı bahçenin bazı kısımları zarar gördü. - HATAY