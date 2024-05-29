Hatay\'ın Kumlu ilçesinde tırın tarlaya devrilmesi sonucu şoför yaralandı

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Hatay'ın Kumlu ilçesinde tırın tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şoför yaralandı.

Kaza, Kumlu ilçesi Kaletepe mevkinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır tarlaya devrildi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan M.Ç.'yi yaralı olarak çıkardı. Araçtan çıkarılan sürücü M.Ç. sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. - HATAY