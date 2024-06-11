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Hatay'ın Payas ilçesinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalara E5 Karayolu üzeri Payas Fahrettin Altay ve Atatürk Caddesi Üzerinde devam edildi. Karakol, asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı uygulamada motosiklet ve araçların evrakı kontrol edildi. Trafik ekipleri; durdurdukları araç sürücülerini hız yapmamaları hususunda uyarırken, emniyet kemeri takmalarını istedi.

Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceğini bildirdiler. - HATAY