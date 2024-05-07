Hatay'ın Payas ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'ın Payas ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay\'ın Payas ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Payas İlçesi Karayılan Mahallesi'nde nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

07.05.2024 21:27
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Hatay'ın Payas ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Payas İlçesi Karayılan Mahallesi'nde nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ev yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Payas ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'ın Payas ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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