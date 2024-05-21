Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde buğday tarlasında yangın çıktı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 20 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Reyhanlı İlçesi Yenişehir Mahallesinde bulunan buğday tarlasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri 20 dönümlük alanda etkili olan yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülerek, soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY