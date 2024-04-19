Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan çadır yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan çadır yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde çadır yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. - HATAY
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FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ş.E., Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi.
Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına yapılan abidenin 13 yaşındaki bir çocuk tarafından yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı. Aile, tadilat masraflarını üstlendi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 gaz el bombası ile çok sayıda mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Karaman'da bir ekmek fırınında çalışan genç, dalgınlığı sonucu kolunu hamur makinesine kaptırarak elini bileğinden kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç, yapılan müdahalenin ardından kopan eliyle birlikte Konya'da bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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