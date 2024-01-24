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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde minibüste yangın çıktı - Son Dakika
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde minibüste yangın çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Yeşilova Mahallesi'nde seyir halinde olan bir minibüs aniden alevler içinde yanmaya başladı. Minibüsün yandığını fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangın sonucunda minibüste maddi hasar meydana geldi.

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde minibüste yangın çıktı
24.01.2024 - 09:43,
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir minibüste meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde bir minibüste meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen minibüs, aniden alevler içinde kalarak yanmaya başladı. Kamyonetin yandığını fark eden araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı kamyonette maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde minibüste yangın çıktı - Son Dakika


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