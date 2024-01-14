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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Askerlerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ceset, sualtı arama ve kurtarma ekipleri tarafından bulunarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu
14.01.2024 - 14:38,
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Olay, Reyhanlı ilçesinde meydana geldi. Sınır hattı bölgesinde sulama kanalında bir şahıs olduğunu fark eden bölgede görevli askerler, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni Hatay Büyükşehir Belediyesi sualtı arama ve kurtarma ekipleri tarafından sulama kanalında bulunarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Şahsın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Hatay, Olay, İtfaiye, Ölüm, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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