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Hatay'ın Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde bir prefabrik evde çıkan yangında İ.H. ve D.H. adlı kişiler hayatını kaybetti. Yangının elektrik kablolarından çıktığı belirlendi. Cenazeler otopsi için Antakya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay\'ın Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti
07.01.2024 - 09:22,
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde ikamet eden Z.H. adlı şahsın evinin bahçesinde bulunan kendisine ait prefabrik evde meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Olay yerinde yapılan araştırmada İ.H. ve D.H.'nin vefat ettiği tespit edildi. Samandağ İtfaiyesi ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri tarafından olay yerinde yapılan gerekli incelemeler neticesinde yangının elektrik kablolarından çıktığı değerlendirildi. Cenazeler otopsi için Antakya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'ın Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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