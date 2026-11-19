Hatay İskenderun'da uyuşturucudan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan U.Ö. tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ö., polis çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen U.Ö. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan U.Ö. yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ö., İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen U.Ö., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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