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Hatay Jandarma Ekipleri Uyuşturucu ve Trafik Denetimi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Hatay Jandarma Ekipleri Uyuşturucu ve Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri huzur ve güven uygulamaları kapsamında uyuşturucu, aranan şahıslar ve trafik ihlalleriyle ilgili denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 31 adet captagon uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca, aranan 160 şahıs ile yoklama kaçağı olan 327 şahıs da yakalandı. Kumar oynamak suçundan 6 kişiye 38 bin 550 TL, kapalı alanda tütün ürünleri kullanımı sebebiyle 1 işletme ve 3 şahsa 42 bin 858 TL, alkollü araç kullanımı nedeniyle 21 sürücüye ise 84 bin 698 TL idari para cezası kesildi. 4 sürücünün ehliyeti de iptal edildi.

Hatay Jandarma Ekipleri Uyuşturucu ve Trafik Denetimi Gerçekleştirdi
02.01.2024 - 22:08,
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Hatay jandarma ekipleri huzur ve güven uygulamaları kapsamında; uyuşturucu, aranan şahıslar ve trafik ihlalleriyle ilgili denetim gerçekleştirdi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdiği denetimler sırasında 31 adet captagon uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca, adli makamlarca aranan 160 şahıs ile yoklama kaçağı olan 327 şahıs yakalandı. Kumar oynamak suçundan 6 kişiye toplam 38 bin 550 Türk Lirası, kapalı alanda tütün ürünleri kullanımı sebebiyle 1 işletme ve 3 şahsa 42 bin 858 Türk Lirası, alkollü araç kullanımı nedeniyle 21 sürücüye ise toplam 84 bin 698 Türk Lirası idari para cezası kesildi. Öte yandan 4 sürücünün de ehliyeti iptal edildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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