Hatay Kırıkhan'da hafif ticari araç ve bahçede çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hafif ticari araç ve bahçede yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, araç yanarak kullanılmaz hale geldi ve bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hafif ticari araç ve bahçede çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Yangında hafif ticari araç alevlere teslim olurken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında araç yanarak kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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