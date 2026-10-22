Hatay Kırıkhan\'da iki otomobil çarpıştı, tarlaya uçan aracın sürücüsü yaralandı

Hatay Kırıkhan'da iki otomobil çarpıştı, tarlaya uçan aracın sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobil çarpıştı, otomobillerden biri tarlaya uçtu ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi, hastanede tedaviye alındı.
Hatay'da otomobille çarpıştıktan sonra tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kırıkhan ilçesindeki Topboğazı mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeyken trafikteki başka bir otomobille çarpışan otomobil tarlaya uçtu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçta yaralanan vatandaşı kurtardı.
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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