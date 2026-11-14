Hatay Payas\'ta dönüş yapan otomobille motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

Hatay Payas'ta dönüş yapan otomobille motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Payas ilçesinde Atatürk Caddesi'nde U dönüşü yapmak isteyen otomobille motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hatay'da dönüş yapmak isteyen otomobille, cadde üzerinde ilerleyen motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza; Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, seyir halindeyken u dönüşü yapmak isteyen otomobile çarptı. Kazada yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeyse; otomobilin dönüş yaptığı esnada motosikletle çarpıştığı görüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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