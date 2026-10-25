Hatay Payas'ta sollama yapan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralanarak metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen otomobil ve motosiklet çarpıştı. Çarpışma anı ve motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin sollama yapmak isterken dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştığı ve kazanın yaşandığı görüldü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.