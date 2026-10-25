Hatay Payas'ta sollama yapan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Hatay Payas'ta sollama yapan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Payas ilçesinde Atatürk Caddesi'nde sollama yapmak isteyen motosiklet sürücüsü, dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışıp metrelerce sürüklendi. Kazanın ve sürüklenme anlarının güvenlik kamerasına yansıdığı, yaralı sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralanarak metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen otomobil ve motosiklet çarpıştı. Çarpışma anı ve motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin sollama yapmak isterken dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştığı ve kazanın yaşandığı görüldü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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