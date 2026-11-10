Hatay Reyhanlı'da işyeri önündeki demir korkuluğu çalan şüpheli kamerada görüntülendi - Son Dakika
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Hatay Reyhanlı'da işyeri önündeki demir korkuluğu çalan şüpheli kamerada görüntülendi

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Hatay Reyhanlı\'da işyeri önündeki demir korkuluğu çalan şüpheli kamerada görüntülendi
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Hatay Reyhanlı\'da işyeri önündeki demir korkuluğu çalan şüpheli kamerada görüntülendi
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dün bir iş yerinin önündeki merdivenden demir korkuluğu sallayarak çıkaran şüpheli, korkuluğu alıp uzaklaştı. İş yeri sahibinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip polise bildirmesi üzerine şüpheliyi yakalamak için inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iş yerinin önünde yer alan merdivendeki demir korkuluğu çalan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki iş yerinin önünde yaşandı. Şüpheli şahıs, etrafı kontrol ettikten sonra iş yerinin önünde bulunan merdivendeki demir korkuluklara yaklaştı. Demir korkulukları bir süre sallayan şahıs, sallamanın ardından yerinden çıkan demir korkuluğu alarak olay yerinden uzaklaştı. İş yerine gelen vatandaş, merdivende bulunan demir korkulukların yerinde olmadığını görünce kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarına inceleyen işyeri sahibi, demir korkulukların çalındığını görünce durumu polis ekiplerine sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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