Hatay Reyhanlı\'da meydana gelen ev yangını söndürüldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Terzihüyük Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Bölge sakinlerinin 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde alevler çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Alevlerin kontrol altına alınmasıyla soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Evde maddi hasar oluştu. - HATAY