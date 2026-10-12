Hatay Samandağ\'da angusa çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, hayvanlar teslim edildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yola çıkan angusa çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan büyükbaş hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.

Kaza, Samandağ ilçesinde meydana geldi. Yola çıkan angusa çarpan otomobilde hasar oluşurken sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaralı sürücüye müdahale ederek sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza sırasında yaralanan büyükbaş hayvanlar da ekiplerin çalışmasının ardından sahiplerine teslim edildi. Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.