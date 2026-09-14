Hatay Samandağ'da rip akıntısına kapılan 2 genç Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında rip akıntısına kapılan 2 genç, Sahil Güvenlik ekiplerinin dronlu arama kurtarma çalışmasıyla kurtarıldı. Şahıslar sağ ve bilinçleri açık şekilde Sahil Güvenlik Botu'na alındı; kurtarılma anları kameraya yansıdı.
Hatay'da rip akıntısına kapılarak denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genç, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Samandağ ilçesi açıklarında 2 şahsın denize girdiği ve kendilerinden haber alınamadığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekiplerin dronlu arama kurtarma çalışmalarında 2 şahsın rip akıntısına kapıldığı fark edildi. Şahıslar sağ ve bilinçleri açık olarak Sahil Güvenlik Botu'na alınarak kurtarıldı.
Şahısların kurtarılma anları ise anbean kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
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