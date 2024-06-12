Hatay'ta Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 9 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Hatay'ta Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 9 Tabanca Ele Geçirildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arsuz İlçesi'nde bir şüphelinin aracında yaptıkları aramada 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

12.06.2024 18:28
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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arsuz İlçesi'nde bir şüphelinin aracında yaptıkları aramada 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halkın huzurunu ve asayişini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 12 Haziran günü Arsuz İlçesi Karayolu üzerinde bir şüphelinin aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Arsuz, Hatay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ta Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 9 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

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