Hatay Yayladağı\'nda eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya bırakıldı

Hatay Yayladağı'nda eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir evde görülen yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yılanı zarar vermeden yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yerleşim yerinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Evde görülen yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla yılanı zarar vermeden yakaladı.
Yakalanan yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İHA
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