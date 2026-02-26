Hava Harp Okulu'nda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Hava Harp Okulu'nda Uyuşturucu Operasyonu

26.02.2026 15:21
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Harp Okulu'ndan gelen ihbar üzerine 9 er'i gözaltına aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı' Milli Savuma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı'nun uyuşturucu kullandıklarına ilişkin ihbarı üzerine görevli 9 sözleşmeli er statüsündeki personeli gözaltına alındı. Şahıslar, Adli Tıp Kurumu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığı emrinde görevli sözleşmeli er statüsündeki bir kısım personeller hakkında Hava Harp Okulunun ihbarı üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Hava Harp Okulu tarafından yazılan ihbar dilekçesinde, erlerin kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak yada uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçunu işlediği belirtildi. İhbar üzerine harekete geçen Başsavcılık tarafından, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verilen talimatla 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 er, savcılık ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Sözleşmeli erlerin uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen adreslerde tespit edilirken, söz konusu ikametlere arama ve el koyna talimatı verildi.

Şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu ele geçirildi

Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilen 9 şüpheliden idrar ve kıl örneği alındı. İşlemleri sonrası ise şüpheliler Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Öte yandan polis ekiplerince şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, üzerinde folyoya sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Güvenlik

Künye
