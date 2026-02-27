Hava Harp Okulu'nda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Hava Harp Okulu'nda Uyuşturucu Operasyonu

27.02.2026 07:11
Hava Harp Okulu'nda 9 personel uyuşturucu kullanımı nedeniyle gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı' Milli Savuma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı'nun uyuşturucu kullandıklarına ilişkin ihbarı üzerine görevli 9 sözleşmeli er statüsündeki personeli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 6 kişi ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığı emrinde görevli sözleşmeli er statüsündeki bir kısım personeller hakkında Hava Harp Okulunun ihbarı üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Hava Harp Okulu tarafından yazılan ihbar dilekçesinde, erlerin kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak yada uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçunu işlediği belirtildi. İhbar üzerine harekete geçen Başsavcılık tarafından, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verilen talimatla 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. İfade işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şüphelilerden kan, kıl ve idrar örnekleri alındı. Dosyada ayrıca 'Uyuşturucu madde temin etme' ve 'Kullanımı kolaylaştırma' suçları yönünden de inceleme başlatıldığı, bu kapsamda şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü M.Ö., E.D.A. ve H.Y. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, H.U., M.A.D., A.Y.I., M.Ş., A.K. ve M.A.C. isimli 6 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
