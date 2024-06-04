Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in Şehadet Haberi Eskişehir'e Ulaştı

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Kayseri'de eğitim uçuşu esnasında düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in şehadet haberi, Eskişehir'de bulunan baba ocağına ulaştı.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından kalkan SF-260D tipi eğitim uçağı, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde düştü. Düşen uçakta bulunan Hava Pilot Albay Gökhan Özen ve Hava Pilot Albay Uğur Yıldız şehit oldu.

İzmir'de bulunan Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli olan ve eğitim uçuşları için görevlendirme ile Kayseri'ye giden Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in şehadet haberi, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı. Şeyma Özen ile evli olan Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in 9 yaşında kız çocuğu olduğu öğrenildi. Şehit Özen'in annesi Zarife Özen'in 1978 yılında hayatını kaybettiği öğrenilirken şehadet haberi babası Mehmet Yüksel Özen'e verildi.

Özen ailesinin 3 çocuğundan biri olan Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in ağabeyinin de Hava Pilot Albay olduğu öğrenildi.

Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in cenazesinin, yarın Eskişehir'de düzenlenecek askeri törenin ardından defnedileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR