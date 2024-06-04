Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in Şehadet Haberi Eskişehir'e Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in Şehadet Haberi Eskişehir'e Ulaştı

Kayseri'de düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in şehadet haberi, Eskişehir'de bulunan baba ocağına ulaştı. Şehit Özen'in annesi 1978 yılında hayatını kaybederken, babası Mehmet Yüksel Özen'e şehadet haberi verildi. Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in cenazesi yarın Eskişehir'de düzenlenecek askeri törenin ardından defnedilecek.

04.06.2024 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de eğitim uçuşu esnasında düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in şehadet haberi, Eskişehir'de bulunan baba ocağına ulaştı.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından kalkan SF-260D tipi eğitim uçağı, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde düştü. Düşen uçakta bulunan Hava Pilot Albay Gökhan Özen ve Hava Pilot Albay Uğur Yıldız şehit oldu.

İzmir'de bulunan Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli olan ve eğitim uçuşları için görevlendirme ile Kayseri'ye giden Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in şehadet haberi, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı. Şeyma Özen ile evli olan Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in 9 yaşında kız çocuğu olduğu öğrenildi. Şehit Özen'in annesi Zarife Özen'in 1978 yılında hayatını kaybettiği öğrenilirken şehadet haberi babası Mehmet Yüksel Özen'e verildi.

Özen ailesinin 3 çocuğundan biri olan Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in ağabeyinin de Hava Pilot Albay olduğu öğrenildi.

Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in cenazesinin, yarın Eskişehir'de düzenlenecek askeri törenin ardından defnedileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Mehmet Yüksel, Gökhan Özen, Eskişehir, Kayseri, Albay, Pilot, Baba, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in Şehadet Haberi Eskişehir'e Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
12:56 İngiltere’yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı İngiltere'yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı
12:52 Kapadokya’daki balayında hayatını kaybeden genç gelin kalp krizi geçirdi Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden genç gelin kalp krizi geçirdi
12:50 Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen’in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti
14:13 Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi
13:47 Tekirdağ ve Silivri’de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu Tekirdağ ve Silivri'de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu
13:32 Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti
13:30 Haziran ayı kira artış oranı yüzde 62,51 oldu Haziran ayı kira artış oranı yüzde 62,51 oldu
12:15 Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 14:43:48. #1.12#
SON DAKİKA: Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in Şehadet Haberi Eskişehir'e Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement