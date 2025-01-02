Havai fişek atılırken cama çıkan kadın hayatının şokunu yaşadı

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ABD\'de bir korkunç saldırı daha! Çok sayıda yaralı var

Dünya ABD\'yi konuşurken bir ülke daha kana bulandı

Brezilya'da kayda alınan bir görüntü akıllara durgunluk verdi. Yeni yılın ilk saniyelerinde havai fişek gösterilerini izlemek için evinin camından dışarı bakan kadın, havai fişeklerden birinin kendisine isabet etmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı. Yüzünde yanıklar oluşan kadın, apar topar hastaneye kaldırıldı.