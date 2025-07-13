Havai Fişeklerin Sebep Olduğu Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Defne ilçesinde evlilik teklifi esnasında atılan havai fişeklerin neden olduğu yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Defne ilçesi Döver Mahallesi'nde yaşandı. Evlilik teklifi kutlamasında atılan havai fişekler, ağaçlık alana düştü. Kısa sürede alevlerin yükseldiği ağaçlık alanda çıkan yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. - HATAY