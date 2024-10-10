Havaya Ateş Eden 16 Yaşındaki Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Havaya Ateş Eden 16 Yaşındaki Şahıs Yakalandı

Havaya Ateş Eden 16 Yaşındaki Şahıs Yakalandı

Avcılar'da araçtan havaya ateş eden D.Y. (16) sanal denetimle yakalanarak adli işlem başlatıldı.

10.10.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da araçtan inerek havaya ateş eden yaşı küçük şahıs sanal denetim de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri işlenen suçların faillerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik sanal devriye çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gerçekleştirilen denetimler esnasında bir şahsın araç içerisinden indikten sonra yanında bulunan tabanca ile havaya ateş ettiği belirlendi. Avcılar ilçesinde yürütülen çalışmaların devamında kimlik bilgileri tespit edilen D.Y.(16) isimli yaşı küçük şahıs Yeşilkent Mahallesinde bulunan evinde yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında "kasten yaralama" ve "hırsızlık" gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi. Şahıs hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Güvenlik, istanbul, Avcılar, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Havaya Ateş Eden 16 Yaşındaki Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
16:44 13 gündür haber alınamayan Rojin’in başörtüsü bulundu 13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:16 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
08:29 Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı
08:22 Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye’den ayrılıyor Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye'den ayrılıyor
07:50 Hafta sonu plan yapanlar dikkat Meteoroloji bu kez çok net uyardı Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı
01:39 Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti
01:02 Van’da kaybolan Rojin’in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı Van'da kaybolan Rojin'in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı
00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
00:03 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 18:15:37. #1.11#
SON DAKİKA: Havaya Ateş Eden 16 Yaşındaki Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.