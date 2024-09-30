Havran\'da Otomobil Dereye Uçtu

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Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil dereye uçtu. Kazada uyuduğu idida edilen sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Havran-Balıkesir yolu Gelin Deresi 1 mevkisinde meydana geldi. N.A. idaresindeki 06 EG 879 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün uyuması sonucu kontrolden çıkarak dereye uçtu. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, Balıkesir İtfaiyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR