Havran'da Zeytin İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Geçirdi

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Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan minibüse ticari aracın çarptığı kazada 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, B.K. yönetimindeki 45 AHD 045 plakalı ticari araç, Havran-Balıkesir karayolunun İncirlibük mevkiinde yol kenarında duraklayan Ö.Y. yönetimindeki 10 APF 647 plakalı zeytin işçilerini taşıyan minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs zeytinlik alana savruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla Havran, Edremit ve Burhaniye'deki hastanelere kaldırıldı. Bir yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Havran Balıkesir yolunda trafik ekiplerin çalışması ile tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise bir işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BALIKESİR