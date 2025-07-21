Edirne'nin Havsa ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Havsa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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