Hawaii'deki Kilauea Yanardağı Patladı - Son Dakika
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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı Patladı

ABD'ye bağlı Hawaii takımadalarında bulunan Kilauea Yanardağı, patlama sonrası lav püskürttü. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavlar, 1 kilometre uzunluğundaki kraterden metrelerce yayıldı. Patlamanın milli parkın uzak bir noktasında meydana geldiği ve bölge halkı ile altyapı için tehdit oluşturmadığı belirtildi.

04.06.2024 10:43
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ABD'ye bağlı Hawaii takımadalarında bulunan Kilauea Yanardağı, patlama sonrası lav püskürttü.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ve Büyük Okyanus'taki Hawaii takımadalarında bulunan Kilauea Yanardağı harekete geçti. Patlayan yanardağ lav püskürttü. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, 1 kilometre uzunluğundaki kraterden püsküren lavların metrelerce yayıldığı belirtildi. Patlamanın milli parkın uzak bir noktasında meydana geldiği, bölge halkı ve altyapı için tehdit oluşturmadığı aktarıldı.

Kilauea Yanardağı en son Eylül ayında patlamıştı. - HAWAİİ

Kaynak: İHA

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