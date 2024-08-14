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Hayat karartan sünnette 2 tutuklama

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Kayseri'de yetkisiz sağlık kabininde sünnet olan 7 yaşındaki çocuğun cinsel organının kangren olduktan sonra kesildiği olayla ilgili olarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

14.08.2024 18:49
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Hayat karartan sünnette 2 tutuklama

KAYSERİ - Kayseri'de yetkisiz sağlık kabininde sünnet olan 7 yaşındaki çocuğun cinsel organının kangren olduktan sonra kesildiği olayla ilgili olarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre; geçtiğimiz 18 Temmuz'da Develi ilçesinde meydana gelen olayda; baba Y.B., 7 yaşındaki oğlu F.E.B.'yi ilçede bulunan bir sağlık kabinine götürdü. 3 bin 500 TL karşılığında sağlık memuru olduğu öğrenilen H.Ç. sünnet işleminin ardından çocuğu eve gönderdi. Bir süre sonra çocuğun cinsel organında şişme ve morarma oluştu. "Kangren" teşhisi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan talihsiz çocuğun cinsel organı kesildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında yetkisiz olduğu belirlenen sağlık kabini kapatılırken, sünnet işlemini gerçekleştiren sağlık memuru H.Ç. açığa alındı. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; olayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Develi ilçesinde bulunan özel bir Sağlık Kabininde 18 Temmuz 2024 tarihinde kamuda görevli H.Ç tarafından yapılan sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonu ile Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdukları anlaşılmıştır. Sünnetin yapıldığı Özel Sağlık Kabini yetkisiz işlem neticesinde kapatılmış ve sünnet yaptığı iddia edilen H.Ç. Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alınmıştır. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi olan şüpheli 3 kişi gözaltına alınmıştır. Adli ve idari tahkikata başlanmıştır."

2 kişi tutuklandı

Gözaltında bulunan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan sağlık memuru H.Ç. ve S.D. tutuklanırken, S.T. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3-sayfa, Sünnet, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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