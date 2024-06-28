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Haymana'da mandıra ve samanlık yandı

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde bir besi çiftliğinde çıkan yangında, 1 mandıra ve bir samanlık yandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Haymana ilçesi Sındıran Mahallesinde akşam saatlerinde Şeref Yalçın'a ait besi çiftliğinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çiftlik çalışanlarının yangına müdahalesi yetersiz kalınca, olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Mandıra ve samanlık kullanılmaz hale geldi.