Haymana'da Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları

3.Sayfa

Ankara'nın Haymana ilçesinde etkili olan sağanak yağış Güzelcekale Mahallesi'nde sele neden oldu.

Ankara'da sabah saatlerinde güneşli olan hava, yerini sağanak yağışa bıraktı. Haymana ilçesinde belli aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Güzelcekale Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi. Su baskınları nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ilçedeki bazı bölgelerde su seviyesinin yükseldiği bildirildi. - ANKARA