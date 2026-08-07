Tekirdağ\'da mezarlıkta bir kişi ölü bulundu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir kişi mezarlıkta ağaca asılı halde ölü bulundu.

CANSIZ BEDENİ MEZARLIKTA BULUNDU

Edinilen bilgiye göre olay, Hayrabolu ilçesine bağlı Kandamış Mahallesi Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta bir ağaca asılı halde bulunan kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.E.S'nin (41) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından genç adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.