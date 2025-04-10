Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti - Son Dakika
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Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti

Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti

ABD'de 70 yaşında bir kadın, evlat edindiği bir çocuğu egzotik hayvan koleksiyonuna eklemek istediği bir maymunla takas ettiği gerekçesiyle suçlandı. Kadının daha önce koruyucu annelik yaptığı başka çocuklara da kötü muamelede bulunduğu öne sürüldü.

10.04.2025 13:57  Güncelleme: 14:06
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ABD'de 70 yaşındaki Brenda Deutsch, evlat edindiği bir kız çocuğunu Teksas eyaletinde bir maymunla takas ettiği gerekçesiyle suçlandı. Kadının yıllar içerisinde evlat edindiği veya koruyucu annelik yaptığı başka çocuklara da kötü muamelede bulunduğu öne sürüldü.

YAKLAŞIK 200 ÇOCUĞA KORUYUCU ANNELİK YAPTI

Mirror'ın haberine göre; yaşlı kadına söz konusu iddialarla bağlantılı olarak "çocuk istismarı", "ihmal" ve "çocuğu tehlikeye atma" suçlamaları da yöneltildi. Polis ekipleri iddiaları soruşturmayı sürdürürken kadının 10 yılı aşkın süredir yaklaşık 200 çocuğa koruyucu annelik yaptığı veya evlat edindiği düşünülüyor. Savcı Mike Wood, Brende Deutsch'un Teksas'ta maymunla takas ettiği kız çocuğu da dahil olmak üzere bu çocukların bazılarını fiziksel ve duygusal istismara maruz bıraktığını söyledi.

Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti

"İKİ GÖRGÜ TANIĞININ BEYANLARI İDDİALARI DESTEKLİYOR"

Amerika'da yayın yapan KSDK haber sitesine konuşan savcı Wood, kadının evinde devam ettiği ileri sürülen sistematik istismara dair bir görgü tanığının bilgi sahibi olduğuna işaret ederek Deutsch'un maymun karşılığında kız çocuğu verdiği iddia edilen kadını tanıdığını söyledi. Savcı, en az iki görgü tanığının da bunun yaşandığına dair iddiaları destekleyen beyanlarda bulunduğunu söyledi. Wood, "Kulağa ne kadar çılgın gelirse gelsin, geçmişte birkaç insan kaçakçılığı vakamız olmuştu. Dolayısıyla bunu da ciddi bir şekilde ele alıyoruz. Durumun bu olduğunu söyleyen en az iki görgü tanığı var" diye konuştu.

DAHA FAZLA SUÇLAMA YÖNELTİLEBİLİR

Savcının ofisinden yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde daha fazla suçlama yöneltilmesinin beklendiği belirtildi. Savcı, Missouri Sosyal Hizmetler Departmanı Çocuk Birimi ile konuyla bağlantılı olarak kurulan iletişime dair "sistematik bir zaaf" da olduğuna inandığını, yetkililerin bunu da inceleyeceğini söyledi.

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3-sayfa, Çocuk, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Aydin Yildiz:
    Takas yapmasına ve maymunu almasına gerek yokmuş aslında. Kendisi maymunun önde gideni tipe bir bakın allah aşkına. 0 0 Yanıtla
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