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Hayvan kulübelerinde yangın: 1 at ve 1 köpek telef oldu - Son Dakika
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Hayvan kulübelerinde yangın: 1 at ve 1 köpek telef oldu

Tekirdağ Çorlu'da atların barındığı iki ayrı kulübede çıkan yangında 2 atın biri telef olurken, diğeri ağır yaralı olarak kurtarıldı. Yangının çıkış sebebi ise polis ve itfaiye ekipleri tarafından araştırılıyor.

Hayvan kulübelerinde yangın: 1 at ve 1 köpek telef oldu
15.01.2024 - 22:57,  Güncelleme: 23:02
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Hayvan kulübelerinde yangın: 1 at ve 1 köpek telef oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da atların barındığı iki ayrı kulübede yangın çıktı. 2 atın biri telef olurken, diğeri de ağır yaralı kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çiçek 6. Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple Cüneyt Kambur ve Ercan Geçim'e ait köpek ve atların bulunduğu kulübelerde yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların yangını fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi farklı noktalardan yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye erlerinin 2 saatlik çabasının ardından tamamen söndürüldü.

Yangında 2 atın biri telef olurken, diğeri de vatandaşlar tarafından ağır yaralı kurtarıldı. Tahta ve tuğladan örme kulübeler de kullanılamaz hale geldi.

"'Yangın var' diye bağıran kadınların yardım çığlına koştuk"

Kahvehanede çayı bırakıp olay yerine koştuklarını ifade eden Hıdırağa Mahallesi Muhtarı Fatma Özel, "Kahvehanede çay içiyorduk. Bir telaş koptu, kadınların bağırarak yardım çığlığını duyduk, hemen apar topar olay yerine koştuk. Tabi büyük çaplı bir yangın olduğu için müdahale edecek bir durumumuz olmadı. 4 tane at varmış içeride ve 3'ü kurtarılmış maalesef bir at telef oldu. İtfaiye ekipleri gerekli müdahaleleri yaparak evlere sıçramadan önlediler. Mağdur vatandaşımız için kaymakamlık, belediye gerekli birimler harekete geçti. Çok üzücü bir durum, rabbim hiç kimseye yaşatmasın" dedi.

"Kundaklama olacağını sanmıyorum"

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruyu da yorumlayan Muhtar Özel, "Yangının kundaklama olabileceğini düşünmüyorum. İzmarit de olabilir, başka bir sebeple de olabilir. İtfaiye ekipleri gerekli incelemeleri yapacaktır" diye konuştu.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınının çıkış sebebini araştırıyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hayvan kulübelerinde yangın: 1 at ve 1 köpek telef oldu - Son Dakika


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