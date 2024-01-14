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Hekimhan'da otomobil bariyerlere çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hekimhan'da otomobil bariyerlere çarptı, 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra drenaj kanalına düştü. Kazada yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hekimhan\'da otomobil bariyerlere çarptı, 1 kişi yaralandı
14.01.2024 - 17:13,
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra drenaj kanalına düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hekimhan İlçesi Kızılyarma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan H.B. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada savrulan araç drenaj kanalına düşerken, araçta yolcu olarak bulunan N.B. yaralandı. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hekimhan'da otomobil bariyerlere çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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