Hekimhan\'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Hekimhan'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dün akşam otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Karadere Mahallesi'nde saat 21.40 sıralarında meydana gelen kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 21.40 sıralarında Hekimhan ilçesi Karadere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B.Ö. yönetimindeki 66 ACL 658 plakalı otomobil ile Seydi Karaman (68) idaresindeki 44 ADV 173 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Seydi Karaman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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