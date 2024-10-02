Helene Kasırgası: 166 Can Kaybı

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ABD'de etkili olan Helene Kasırgası nedeniyle 6 eyalette hayatını kaybedenlerin sayısı 166'ya yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletinde geçtiğimiz hafta perşembe günü gece saatlerinde kategori 4 seviyesinde karaya çıkan Helene Kasırgası nedeniyle can kaybı artıyor. Kasırganın etkili olduğu Florida, Georgia, Virginia, Tennessee, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde toplam can kaybı 166'ya yükseldi. Kayıp onlarca kişiyi arama çalışması devam ederken yetkililer kasırganın yol açtığı yıkımın onarılması ve temizlenmesinin yıllar alabileceğini belirtti. Kasırgadan en çok etkilenen Kuzey Carolina eyaletindeki Buncombe County'de 57 kişinin, eyalet genelinde ise en az 77 kişinin hayatını kaybettiği, Güney Carolina'da 36 kişinin öldüğü açıklandı. Güney Carolina ve Kuzey Carolina ile Georgia eyaletlerinde 1,3 milyon ev ve iş yerine sabah saatleri itibarıyla hala elektrik sağlanamadığı bildirildi. Kasırganın yol açtığı yıkımın 145-160 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

ABD Başkan Joe Biden'ın Kuzey Carolina'yı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ise Georgia eyaletini ziyaret etmesi bekleniyor. - FLORIDA