Helikopterle Hasta Sevk Edildi - Son Dakika
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Helikopterle Hasta Sevk Edildi

Helikopterle Hasta Sevk Edildi
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77 yaşındaki inme hemoraji tanılı hasta, Erzurum'a helikopterle sevk edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde rahatsızlanan 77 yaşındaki entübe ve inme hemoraji tanılı hasta, ileri tedavi için helikopter ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Erciş Devlet Hastanesinde tedavisi süren 77 yaşındaki K.Z., entübe ve inme hemoraji (beyin kanaması) teşhisiyle ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle üst basamak bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine devreye alınan hava ambulansı, Erciş'ten hastayı alarak Erzurum Şehir Hastanesine ulaştırdı. Hastanın tedavisine ilgili hastanede devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Helikopter, Acil Durum, 3. Sayfa, Erzurum, Hastane, Erciş, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Helikopterle Hasta Sevk Edildi - Son Dakika

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