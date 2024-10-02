Helikopterle Rojin Kabaiş Aranıyor - Son Dakika
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Helikopterle Rojin Kabaiş Aranıyor

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Van YYÜ öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmasının ardından helikopterle arama çalışmaları devam ediyor.

02.10.2024 14:22
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Polis helikopteri Rojin'in arama çalışmalarına destek veriyor

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in kaybolmasının üzerinden 5 gün geçerken, polis helikopteri de çalışmalara destek vererek bölgeyi havadan tarıyor.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'ten bir daha haber alınamadı. Kameralara yansıyan görüntülere göre, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi. Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu. Ailesi ve arkadaşları büyük bir endişe içinde beklerken, polis ekipleri de Rojin'in izini sürmek için geniş çaplı çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kampüs sahilinde yoğunluk kazanırken, hem havada hem de gölde arama çalışmaları sürüyor. Bugün itibariyle polis helikopteri de havadan bölgeyi tarayarak, Rojin'den bir iz arıyor.

Öte yandan, su altındaki cisimleri tespit etmede kolluk kuvvetlerine büyük kolaylıklar sağlayan "Yandan Taramalı Sonar" cihazı da kullanılarak Van Gölü'nde arama çalışması yapılacak.

Helikopterle Rojin Kabaiş Aranıyor
Kaynak: İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Polis, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Helikopterle Rojin Kabaiş Aranıyor - Son Dakika

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