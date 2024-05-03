Hem darp edip hem kayda alan şehir zorbaları yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hem darp edip hem kayda alan şehir zorbaları yakalandı

Hem darp edip hem kayda alan şehir zorbaları yakalandı

Isparta'da bir grup genç, bir kişiye yumrukla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sonrası harekete geçen emniyet ekipleri saldırgan 4 genci yakaladı. Adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

03.05.2024 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hem darp edip hem kayda alan şehir zorbaları yakalandı

Isparta'da bir kişiye yumruklu saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alındı

ISPARTA - Isparta'da bir grup gencin bir kişiye yumrukla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sonrası harekete geçen emniyet ekipleri saldırgan 4 genci yakaladı.

Isparta Sanayi Mahallesi'nde kerestecilerin bulunduğu alanda bir grup genç, B.Ö. isimli gence yumrukla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların sırasıyla gence yumruk ve tokat attıkları, B.Ö.'nün ise kaçarak kurtulduğu anlar yer aldı. B.Ö.'nün olay sonrası Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulunması üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen T.A., H.A.S., S.U. ve A.G. isimli şahıslar yakalandı.

Öte yandan adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Isparta, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hem darp edip hem kayda alan şehir zorbaları yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
18:58 İki hoca da tercihini yaptı İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11’leri İki hoca da tercihini yaptı! İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:18 DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?
18:07 Adaylığı resmileşti Dursun Özbek’e sürpriz rakip Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
17:11 ABD’de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi ABD'de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 19:55:34. #1.12#
SON DAKİKA: Hem darp edip hem kayda alan şehir zorbaları yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement